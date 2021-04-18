В Башкирии прекращены поиски пропавшего без вести 18-летнего парня

Фото: ПСО «Отклик»

Накануне волонтеры поискового отряда «Отклик» из Стерлитамака сообщили о пропаже 18-летнего Александра З. Молодой человек вышел из дома 15 апреля и перестал выходить на связь с родными и близкими. К поискам подключились сотрудники полиции и добровольцы.

Сегодня стало известно, что поиски парня прекращены – волонтеры «Отклика» сообщают, что он нашелся. «Найден, жив» - сообщили поисковики в своих социальных сетях. Подробностей о том, где все это время находился Александр они не сообщили, ссылаясь на внутренние правила своей организации. Нет информации и о состоянии здоровья молодого человека.