Вышел из дома и не вернулся: в Башкирии несколько дней не могут найти молодого парня

фото: "Отклик"

В башкирском городе Стерлитамаке без вести пропал Александр З. 2003 года рождения. Об этом вечером 17 апреля сообщил поисковый отряд «Отклик». Как рассказали волонтеры, два дня назад молодой человек вышел из дома в неизвестном направлении, и о его местонахождении ничего неизвестно до сих пор.

Приметы пропавшего: рост – 180 см, худощавое телосложение, русые короткие волосы, карие глаза.

В день исчезновения был одет в черно-белую куртку, красную кофту, черные спортивные штаны с белыми лампасами и белые кроссовки.

Всех, кто видел Александра или знает, где он находится, просят позвонить по телефону 89871060601 («Отклик») или 02.