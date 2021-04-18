«Холодный фронт проходит на сухую погоду»: синоптики уточнили прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни

Фото: ЦУР Башкортостан

Сегодня, 18 апреля, в правительстве Башкирии прошел брифинг по ситуации с паводком в республике. В прямом эфире выступила начальник Башгидрометцентра Анна Козаева, которая рассказала, какая погода будет в регионе в ближайшее время.

- Холодный фронт проходит на сухую погоду, практически нет ни где осадков. Температурный фон постепенно снижается, самые холодные дни – это понедельник и вторник, - заявила Анна Козаева.

По словам начальника Башгидрометцентра, в ближайшие дни снег будет таять меньше, чем в последние дни, но его и без того осталось мало.

- У нас снег остается в районе Нугуша и Юмагузинского водохранилища, и немного в районе Павловского водохранилища, - отметила руководитель Башгидрометцентра.

По словам Анны Козаевой, со следующей среды температура воздуха будет повышаться, в том числе, по ночам.

Что касается прогноза по паводку, то по словам начальника Башгидрометцентра, горные реки стабилизируются – они проходят максимальные уровни подъема воды. А в реках Метели и Ай уровень воды и вовсе начал снижаться.