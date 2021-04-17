Активистка Алла Яковлева объявила о намерении стать депутатом уфимского Горсовета

фото: Алла Яковлева // vk.com

Уфимская активистка Алла Яковлева объявила, что собирается стать депутаткой местного Горсовета. На своей странице «ВКонтакте» она написала, что это решение она приняла после «многочисленных просьб жителей» города.

– Столкнувшись с проблемой «точечной застройки» в моем дворе и успешно отстояв его, ко мне начали обращаться жители со всех частей города с разными системными проблемами, которые мы совместно медленно но верно решаем, – отметила Яковлева. – Депутатский мандат позволит мне не только быстрее решать проблемы, но и упреждать их.

Активистка заявила, что пойдет на выборы в качестве беспартийного самовыдвиженца по избирательному округу №13.

Напомним, Яковлева стала известной благодаря своей борьбе против строительства высотки на улице Шота Руставели – по мнению женщины и ее соратников, точечная застройка угрожала целостности их дома. Проблема возведения многоэтажки поднималась все лето 2020 года. В середине сентября Хабиров лично посетил площадку, на которой должно было появиться высотное здание. Он лично распорядился свернуть здесь все работы. Сейчас Яковлева продолжает разбираться со строительными вопросами в городе, помогая согражданам в освещении их проблем.