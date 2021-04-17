Пропавшую в Башкирии 24-летнюю девушку нашли в сотне километров от дома

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В Башкирии завершились поиски без вести пропавшей жительницы села Кандры Гульназ Калимулииной. 24-летняя девушка перестала выходить на связь с родными 9 апреля. Полицейские и волонтеры искали ее больше недели, и в конце концов нашли сегодня.

Как со ссылкой на отдел полиции сообщило издание Туймазинский вестник, несколько дней назад кандринка была в Нефтекамске, а затем приехала в столицу республики Уфу. Там ее у себя приютила пожилая женщина. Пенсионерка подумала, что у девушки нет родных и близких. Когда горожанка увидела ориентировку на Гульназ, то сразу же позвонила волонтерам и рассказала им, что пропавшая находится у нее дома. Из Уфы Калимуллину должны забрать родственники.