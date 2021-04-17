В Башкирии неделю ищут без вести пропавшую 24-летнюю девушку

фото: "ЛизаАлерт"

В Башкирии без вести пропала 24-летняя жительница села Кандры Туймазинского района Гульназ Калимуллина. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

По данным волонтеров, о местонахождении девушки ничего неизвестно больше недели. Она перестала выходить на связь 9 апреля. Поисковики предполагают, что Гульназ могла уехать в другой город или район.

Приметы пропавшей: рост – 165, среднее телосложение, черные волосы и карие глаза. Во что может быть одета девушка, неизвестно.

Всех, кто знает о местонахождении Гульназ Калимуллиной, просят обратиться по номеру 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.