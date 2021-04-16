В Уфе снова объявили поиски постоянно пропадающего подростка

Фото: «Лиза Алерт Башкортостан»

Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» сегодня, 16 апреля, опубликовали сообщение, что в республике разыскивается 12-летний подросток из Уфы. Рамиль Волжанин исчез еще 13 апреля, когда вышел из дома и исчез. В объявлении поисковиков также приводятся и приметы ребенка.

Приметы: рост 156 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Был одет: голубая футболка, светло-синие джинсы, голубые кроссовки.

Стоит отметить, что мальчик пропадал и ранее. Его уже искали волонтеры и полиция дважды –летом и осенью 2020 года. В тот момент оказалось, что Рамиль попусту сбежал с друзьями.

Если у вас есть какая-то информация о его местонахождении, сообщите, пожалуйста, по телефону бесплатной горячей линии волонтеров 8-800-700 -54-52.