Подъем реки Белой в Уфе привел к подтоплению сцены новой набережной

фото: vk.com

В Уфе подъем реки Белой привел к частичному подтоплению новой набережной рядом с Монументом дружбы. Сообщения об этом с прикрепленными фотографиями и видео стали появляться в соцсетях со вчерашнего дня, 15 апреля. Судя по снимкам и кадрам, под водой оказалась сцена – ее поверхность выглядывает из речной глади, как небольшой островок.

За сутки уровень воды в реке Белой повысился еще на 35 см, сегодня вечером, по прогнозам специалистов, он достигнет 630 см. В ближайшие дни подъем только сохранится. Напомним, по последним данным МЧС и Управления гражданской защиты, в городе подтоплено 23 участка в садовых товариществах и (частично) дороги в четырех районах.