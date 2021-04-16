Дороги в четырех районах Уфы оказались под водой из-за половодья

фото: УГЗ по Уфе

Несколько дорог в Кировском, Ленинском, Демском и Калининском районах Уфы оказались под водой из-за половодья. Об этом 16 апреля сообщили в Управлении гражданской защиты города.

В Кировском районе подтопило две дороги в районе Мелькомбината – они ведут в гостиничный комплекс «Рочер» и на базу отдыха «Солнечные пески». Гостей в обеих организациях нет – только персонал, с которым поддерживается постоянная связь. У сотрудников есть лодки и запас продовольствия.

В Ленинском районе подъем реки Белой привел к переливу дороги между поселками Козарез и Романовка. Глубина воды на проезжей части составляет 17 сантиметров, протяженность – 40 метров. На участке дежурят сотрудники ГИБДД. Перевозкой населения занимается специальный автомобиль повышенной проходимости.

В Демском районе подтоплены дороги к садовым товариществам «Альбатрос», «Озон» и «Козарез». Спасатели готовы организовать подвоз воды и продуктов питания жителям населенных пунктов.

В Калининском районе подтопило мост между селом Федоровка и СНТ «Зауфимье». На переправе дежурят спасатели. Они уже успели перевезти более 90 человек.