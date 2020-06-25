О безопасности на дорогах, массовых облавах и первом рабочем дне инспектором: интервью с главным гаишником Башкирии

Накануне в гости к «КП – Уфа» на чашку чая заглянул главный Госавтоинспектор Башкирии Динар Загитович Гильмутдинов. О чуйке на пьяных водителей, самом опасном районе и «планах» по количеству выписанных протоколов – в эксклюзивном интервью «Комсомолки».

ГИБНУТ В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ

- Динар Загитович, вы уже больше 10 лет возглавляете одно из самых крупных подразделений МВД России. Чего удалось достичь за это время?

- Хочу сказать, что это заслуга всей команды. Все сотрудники работают на общую безопасность и безопасность дорожного движения. Когда я начинал работать в 2005 году, тогда на дорогах республики гибли около 800 человек, сегодня цифры сильно изменились – например, в том году ДТП унесли жизни 469 человек. Это тоже большие цифры, конечно, но мы над ними работаем, тем более, что на дорогах гибнет самое работоспособное население. Гибнут и дети – с начала 2020 года погибло четверо, все они были пассажирами. Это тоже значит, что мы где-то не дорабатываем. Сейчас мы по школам ходим, по детским садам – просвещаем детей. Мы составляем протоколы, выписываем предписания, и вместе с остальными ведомствами работаем на безопасность дорог.

- В 2018 году, помнится, самым аварийным районом был Туймазинский. До сих пор так?

- Нет, он у нас благополучным стал районом. Мы там начали ставить камеры, знаки, начертили разметку, то есть район отработали по полной, и ситуация улучшилась. На сегодняшний день у нас проблемным стал Белорецкий. За первые четыре месяца он дал нам очень плохую статистику, поэтому самым неблагополучным можно назвать его. 90% всех аварии в Башкирии – это, конечно, в Уфе. Один из аварийных мест – это Сипайловский подъем, здесь у нас очаг аварийности. Следующий очаг – это вся Интернациональная улица. В том году мы выехали туда с привлечением депутатов и общественности, чтоб выяснить, почему тут аварии-то происходят. Конечно, разметки нет, дорожного знака, предупреждающего, что пешеходный переход, нет. Когда управление ГИБДД взяло все в свои руки, город все исправил, - говорит Гильмутдинов.

Главный гаишник на уровне интуиции подмечает нарушителей, просто двигаясь в транспортном потокеФото: Рустем АХУНОВ

НА ОЗЕРАХ – УСИЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

- Люди жалуются, что водители напьются на озерах и разъезжают, устраивают аварии. Ставят ли летом дополнительные посты на такие места?

В районах, где есть популярные озера у нас, мы выставляем дополнительные посты. В пятницу, субботу и воскресенье мы усиливаем наряды для дежурства в местах отдыха населения. Вот за один выходной мы задержали 92 нетрезвых водителя, в другой день 62, представьте, сколько жизней было спасено.

- Доход инспектора зависит от безаварийности на его участке?

Конечно, нет. У каждого инспектора есть своя зона ответственности, свой участок дороги, и он отвечает за его безаварийность. Его задача – сделать так, чтобы на его участке не было ДТП. Если аварий нет, он хорошо работает, то в конце года, бывают, премии – кому один оклад, кому два. Если на его участке не произошло громких происшествий, получит двойную премию, если плохо работал, то и премия будет маленькая, вот и все.

- У ГИБДД есть план по сбору штрафов?

Это все мифы. У нас даже есть указание министра внутренних дел России. Если руководитель подразделения будет требовать определенное количество протоколов, то ему грозит наказание вплоть до увольнения. Поэтому мы это четко контролируем, и начальникам категорически запрещено требовать план по количеству составленных протоколов. У инспектора главная задача, чтоб на его участке не было аварий, свести их к минимуму, а штрафы они никому не нужны. Чтобы снизить количество аварий, по примеру зарубежных коллег мы устраиваем частенько массовые проверки. Например, заехали в определенный район и всех останавливаем, проверяем. Задерживаем и пьяных, и лишенных, и неплательщиков штрафов. Нарушителей воспитывает не количество штрафов, а понимание неотвратимости наказания.

- От чего зависит, выпишет сотрудник ГИБДД водителю штраф или просто предупредит?

Есть моменты, в которых можно предупредить, а есть то, что не попадает под эту категорию. У нас нет задачи кого-то наказать, мы стараемся больше предупреждать. Количество протоколов у инспекторов с каждым годом уменьшается не потому что они плохо работают, а потому что они просто предупреждают. Если остановили, а водитель нетрезвый или уличили автомобилиста в выезде на встречную полосу, где чуть ДТП не случилось, тут, конечно, ни о каких предупреждениях и нет речи. Также у каждого инспектора имеется носимый видеорегистратор, который записывает беседу с водителем. И если начальство по нему увидит, что инспектор отпустил человека за злостное нарушение, то сам будет наказан. Помимо этого видеорегистраторы помогают вести активную антикоррупционную работу.

Каждый гость нашего пресс-центра делает памятные фотографииФото: Рустем АХУНОВ

- В Уфе появились современные светодиодные светофоры на некоторых перекрестках. Будут еще?

- На тех участках, где установили данные светофоры, аварийность действительно уменьшилась. Глава республики сказал, если они помогают в обеспечении безопасности, значит, будем устанавливать еще. Это лишь дело времени. Да, они обязательно появятся и в других местах, списка адресов пока нет.

- А когда все же появятся у нас платные парковки?

Мнение ГИБДД спросили два года назад. Мы ответили, что их обустройство существенно снизит заторы, особенно в центре города. Ведь люди паркуются в два-три ряда, это и создает пробки. А новые парковки, уверен, повысят уровень дисциплины.

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ЗАСЕЛ В ПАМЯТИ

- В чем вы видите плюсы европротокола для Госавтоинспекции?

Мы вообще заинтересованы в том, чтобы люди научились сами оформлять мелкие механические ДТП или вызывали аварийных комиссаров. Если у нас два и более автомобиля столкнулись, то конечно, без полицейских тут не обойтись. То же самое и с пострадавшими, а также в случае, если не могут решить, кто виноват. Во многих городах число автомобилисты оформляют ДТП без участия сотрудников полиции. Это дает возможность сотрудникам реально заниматься прямыми обязанностями – вести надзор и обеспечивать безопасность дорожного движения.

- Немного о личном. Помните свой первый рабочий день?

Конечно, помню. Первый рабочий день – прихожу в ГИБДД стажером, дали повязку дружинника мне, и пошли мы работать на улицу. Мой двоюродный брат тоже работал инспектором ГИБДД, я уже по его рассказам понимал, что нужно делать. Поэтому жезл взял и быстро побежал на дорогу останавливать машины. А мой наставник говорит мне: «Ты что делаешь, Динар! Куда под колеса лезешь? Сейчас задавят тебя!». Раньше, конечно, такого потока машин не было, но брат все равно перепугался. Этот момент я четко запомнил. Еще помню один случай – в Уфе первая штраф-стоянка появилась, и задержали мы пьяного тракториста на Т-16. Так вот, транспорт его надо перегнать на спецстоянку, а ехать некому, эвакуаторов в помине не было. По рации кричат «Кто умеет управлять этим трактором?», я кричу по рации «Я, я!». Поехал, отогнал на стоянку, зима была, 1992 год.

- А сейчас вы часто ездите за рулем?

Да, я очень люблю ездить сам за рулем, особенно по Башкирии. Обычно водитель у меня рядом сидит, даже когда в командировку едем. В день бывает 1000-1200 км по Башкирии проезжаем, из них 900-1000 сам проеду, только потом водитель. Получаю удовольствие от дороги, мне очень нравится.

Динар Гильмутдинов сам выезжает в рейды минимум один раз в месяцФото: Рустем АХУНОВ

- В рейды часто выходите к своим сотрудникам?

Один раз в месяц стабильно, летом – по два раза обычно. Своих сотрудников я всегда предупреждаю, что приеду. Я даже в соцсетях анонсирую, что будут массовые проверки, чтобы водители знали, что сегодня выпивать и садиться за руль не стоит. Я, имея большой опыт работы в ГИБДД, на уровне интуиции подмечаю нарушителей, просто двигаясь в транспортном потоке. Как только замечаю, что человек как-то неадекватно себя ведет, передаю своим инспекторам номера и марку машины. Редко ошибаюсь – автомобилист, на которого я обратил внимания, пьяный.