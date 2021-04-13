«Будем отрабатывать»: Радий Хабиров высказался о ситуации с паводками в Башкирии

Фото: личная страница в соцсетях Радия Хабирова

Ситуация с паводком в Башкирии продолжает оставаться напряженной. Из-за аномальной жары снег начал очень активно таять, и реки вышли из берегов. В некоторых районах затоплены оказались целые улицы, а жителей и скот пришлось эвакуировать в безопасное место. Сейчас довольно напряженная обстановка сложилась в Дуванском районе, где на реке Ай обнаружились несколько ледяных заторов. Военным пришлось взрывать заторы, но сразу же образуются новые. Также большая воды пришла и в Месягутово – многие жители остались без электричества и газа.

О сложившейся ситуации высказался и глава Башкирии на своей странице в соцсетях.

- Ситуация с весенним половодьем в республике довольно сложная… <…> В селе Месягутово подтопило 65 домов, магазин и 160 подворовых хозяйств, в которых проживают 218 человек, в том числе 71 ребенок. Пункт временного размещения развернули в спортивной школе. Пришлось отключить электроэнергию по Заречной и Советской. Есть дома и без газа. Теперь наша основная задача - помочь людям. Привезти им еду, воду. К вечеру там, где возможно, дадим свет и газ, - рассказал Хабиров.

Как уточнил руководитель региона, сейчас в Дуванский район ожидается поставка машин для откачки воды из Уфы. В администрации района работает штаб, куда могут обратиться жители за помощью.

- Сейчас военные с воздуха осмотрели район, нашли 2 мощных затора на реке Ай. Будем отрабатывать, - добавил Хабиров.