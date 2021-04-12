В Башкирию пришла большая вода: она смывает дороги и заливает дворы

По всей Башкирии регистрируют случаи подтопления жилых домов. Фото: МЧС по РБ

С по-настоящему весенней погодой в Башкирию пришла большая вода. В зоне подтопления оказались жители городов и деревень, расположенных ближе всего к крупным рекам. Пользователи социальных сетей периодически публикуют фото и видео из мест, куда пришла талая вода. Например, паводком смыло часть дороги между Дюртюлями и Ибраево. Местные жители сфотографировали грунтовую дорогу, которую вода залила так, что посреди нее образовалась самая настоящая пропасть.

Между Дюртюлями и деревней Ибраево размыло грунтовую дорогу. Фото: «Давлеканово TV»

Все прошедшие выходные в Башкирии прошли под знаменем борьбы с весенним паводком. По данным регионального управления МЧС, на сегодняшний день в республике официально зарегистрировано 12 случаев подтопления. Помощь спасателей понадобилась жителям деревень в Бижбулякском, Кушнаренковском и Кармаскалинском районах Башкирии. Так, например, из зоны паводка в деревне Азнабаево в Бижбулякском районе спасатели вывезли, в том числе, домашний скот.

А кадры из Давлеканово за выходные облетели едва ли не всю страну. На видео видно, как в городе затопило одну из улиц: в здания, расположенные на красной линии невозможной войти. Фактически, улица превратилась в полноценную реку. Автор ролика за кадром говорит, что впереди стоят экипажи ГИБДД и не пропускают автомобили.

В Белорецком районе глыбы льда, плывущие по рекам, попадают на дороги. Глава района Андрей Иванюта опубликовал у себя в соцсетях пост, где поделился снимками с местных рек. Оказывается, ледоход на белорецких реках только начался.

- Местами в районе переливает дороги, выбрасывает на них глыбы льда. Стараемся оперативно расчищать проезды, - заявил Андрей Иванюта.

В Салаватском районе республики в зоне подтопления оказались четыре деревни. Река Юрюзань вышла из берегов и затопила дворы жителей деревни Чулпан. Сейчас местным жителям оказывают помощь сотрудники экстренных служб и полицейские. Как пишет газета «На земле Салавата», жильцов деревень, куда пришла большая вода, эвакуировали.

Апрель 2021 года, Салаватский район, деревня Чулпан. Фото: На земле Салавата

Талые воды пришли не только в деревни, расположенные на берегах рек. На фото: город Салават. Из-за обильных снегопадов, обрушившихся на Башкирию зимой, и недавнего резкого потепления, во дворах многоэтажек появились гигантские лужи.

Одна из улиц в Салавате превратилась в реку. Фото: соцсети

Горожане делятся снимками потопов в социальных сетях. На одной из фотографий видно, что автомобильная дорога на улице Уфимской превратилась в реку.

Дворы в Салавате превратились в гигантские озера. Фото: соцсети

А в Мелеузе из берегов вышла небольшая речка Мелеузка. Вода поднялась до такой степени, что вплотную подобралась к дворам и домам в частном секторе. Горожане выложили в соцсети видеоролик, где видно, как вода подступает к предприятиям и местному рынку.

Пользователи соцсетей отмечают, что вода в Мелеузке резко поднялась всего за два дня. И выглядит она как будто «черная», а не просто грязная.

Под Уфой водная стихия вплотную подступила к жилым домам. Так, например, жители Булгаково выложили фото и видео, где видно, как талая вода затапливает сады и огороды и уже вовсю скапливается в подвалах и погребах. Жители выкладывают видео со спасательных операций.

Жительница поселка под Уфой сняла, как сотрудники экстренных служб помогают ее соседке погрузить вещи в лодку и эвакуироваться из зоны подтопления.