В Башкирии сдвинули дату Дня поминовения и почитания

Со 2 на 3 мая перенесен День поминовения в Башкирии Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Башкирии День поминовения и почитания в 2021 году переносится со 2 на 3 мая. Это связано с тем, что на второе число выпадает праздник Святой Пасхи. Об этом 12 апреля на оперативном совещании в местном правительстве объявил глава республики Радий Хабиров.

День поминовения в Башкирии был введен в прошлом году. Его инициатором выступил руководитель региона:

– Мы делаем это для того, чтобы дать людям возможность прийти на кладбище, вспомнить родных и близких. А задача власти в данном случае – подготовить соответствующую инфраструктуру для людей, – объяснял Хабиров.

Напомним, в 2020 году День поминовения пришлось перенести аж на 6 июня – из-за пандемии коронавируса.