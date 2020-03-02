2020-03-02T15:13:32+03:00
Общество

Радий Хабиров предложил жителям Башкирии организованно убирать кладбища

Власти приняли такое решение после совещания с представителями духовенства
Павел КРАЙНОВ
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Власти предлагают массово посещать кладбища 2 маяВласти предлагают массово посещать кладбища 2 маяФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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На днях глава Башкирии Радий Хабиров встретился с представителями основных религиозных конфессий в республике. В совещании с руководителем региона принимали участие митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, председатель ДУМ Башкирии Айнур Биргалин и главный раввин республики Дан Кричевский. Итогом беседы Хабирова с духовенством стало появление нового праздника – Дня поминовения и почитания.

- Во время поездок по республике я часто обращаю внимание на состояние наших кладбищ. Я посоветовался с духовными лидерами, не будет ли у них каких-либо предубеждений, не нарушим ли мы религиозных норм, если мы в республике установим единый День почитания и поминовения. Для чего мы это делаем? Чтобы дать возможность людям прийти на кладбище, вспомнить родных и близких, а наша задача, как власти – подготовить удобную инфраструктуру для этого, - заявил Хабиров после встречи на оперативном совещании в правительстве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ

По словам главы Башкирии, чиновники обязуются в этот день организовать удобные маршруты автобусов для доставки всех желающих на кладбища. Также предполагается, что власти организуют дежурства на погостах и санитарную уборку мусора. В свою очередь, представители духовенства в случае необходимости придут туда, чтобы поддержать верующих.

- Все духовные лидеры единогласно поддержали эту идею. Мы обсуждали, какой именно день могли бы обозначить как День поминовения и почитания и пришли к выводу, что удобнее всего было бы назначить его на 2 мая. Тут целый ряд аргументов. Во-первых, это выходной. В этот день горожане, как правило, едут домой, на малую родину, в наши села. Как раз есть возможность на кладбище сходить, - отметил Радий Хабиров.

УКАЗ ПОДПИСАН

В понедельник, 2 марта, руководитель региона подписал соответствующий указ о ежегодном праздновании Дня поминовения и почитания, который появился «в целях сохранения традиций духовной культуры, семейных ценностей и укрепления связей между поколениями».

Глава Башкирии также отметил, что власти ни в коем случае не посягают на сложившиеся традиции, такие как, например, Родительское воскресенье у православных.

- Родительский день – это отдельная история, в этот день мы также будем стараться помогать нашим жителям. Но 2 мая сделаем единый день. Очень важно уже сейчас предусмотреть все нюансы. Тимур Рафисович! (глава гостранса Башкирии. – Ред.) Дайте поручение «Башавтотрансу», чтобы они заранее подготовились и автобусы как надо распределили в этот день, - попросил Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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