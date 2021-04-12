«Мне тяжело об этом говорить»: под Уфой спустя два месяца поисков нашли тело 28-летнего мужчины

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Трагедией завершились долгие поиски 28-летнего уфимца Мухаммата Боташева. Его тело обнаружили в лесополосе неподалеку от поселка Нагаево, где он проживал вместе с семьей. Печальную новость подтвердила супруга молодого мужчины. Правда, уточнять, что же стало причиной смерти Мухаммата Боташева – несчастный случай или обморожение – убитая горем женщина уточнять не стала.

- Мне тяжело и больно сейчас об этом говорить. Мы находимся в морге, - сказала супруга погибшего.

Напомним, что Мухаммат Боташев пропал ровно 2 месяца назад, 12 февраля, когда ближе к пяти утра он вышел из своего дома в поселке Нагаево, чтобы «подышать свежим воздухом». Мужчина был слегка навеселе, а потому родные сильно переживали, что он мог где-нибудь замерзнуть. Из-за сильного снегопада следы мужчины замело, поэтому никто не знал, в каком направлении его искать.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным погибшего Мухаммата Боташева.