«Вышел прогуляться под утро»: под Уфой при странных обстоятельствах пропал молодой мужчина

Молодого уфимца разыскивают с 12 февраля

Под Уфой, в поселке Нагаево полиция и волонтеры разыскивают 28-летнего Мухаммата Боташева. Как рассказала, супруга пропавшего мужчины, он исчез еще 12 февраля, когда вышел под утро из дома, но обратно уже не вернулся.

- Около пяти утра муж вышел из дома прогуляться, подышать свежим воздухом. Его долго не было, мы вышли его искать. Дошли по его следам уже до дороги, но там все было расчищено, и следы обрывались. Очень переживаем, что могло случиться – муж немного выпивший был, на улице холодно, рядом с поселком лесополоса, как бы не замерз, - говорит жена Мухаммата Регина.

По словам супруги никаких конфликтов в семье не было, Мухаммат никогда раньше не уходил без предупреждения. Родственники уже опросили всех друзей и знакомых мужчины, но пока никаких зацепок нет.

Приметы: рост 190 см, крепкого телосложения, волосы короткие черные кудрявые, зелено-карие глаза.

Одежда: красная короткая куртка с капюшоном, черный свитер, темно-синие джинсы, черные флисовые штаны.

Если вам что-то о местонахождении пропавшего Мухаммата Боташева, просьба немедленно сообщить в полицию или поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.