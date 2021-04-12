Назначен новый руководитель Госжилнадзора Башкирии

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Исполняющим обязанности председателя государственного комитета республики по жилищному и строительному надзору Башкирии стал Андрей Агапов. Об этом назначении во время оперативного совещания в региональном правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Он работал руководителем структуры Росимущества в Башкирии. Компетентный человек, обладающий необходимыми знаниями и человеческими качествами. У нас было определенное виденье необходимости более эффективной работы Госкомитета по жилстройнадзору. Очень надеемся, что вы туда вдохнете энергию и более эффективную работу, – сказал Хабиров.

Напомним, предыдущего главу Госжилнадзора Ильдара Шафикова отправили в отставку 22 марта. Предположительной причиной ухода чиновника стал «формальный подход к вопросу резкого повышения цен на отопление в Уфе».

Новый председатель надзорного ведомства Андрей Агапов родился 11 августа 1974 года в Пензенской области. Окончил Оренбургский государственный аграрный университет и Башкирский государственный аграрный университет. Трудовую деятельность начал в 1998 году в БГАУ – там он сначала был ассистентом, а после старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой права, руководителем Центра подготовки специалистов по антикризисному управлению. Агапов также работал в Министерстве имущественных отношений России по ПФО, Росимуществе и налоговой службе. Является заслуженным юристом Башкирии.