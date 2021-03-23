Главу Госжилнадзора Башкирии отправили в отставку из-за повышения цен на отопление

фото: vk.com // Ильдар Шафиков

Председателя Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Ильдара Шафикова 22 марта отправили в отставку. Он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местное правительство, это связано с «формальным подходом чиновника к вопросу резкого повышения цен на отопление в Уфе» этой зимой. По предварительным данным, речь идет о том, что ведомство проверило корректность начислений за тепло только в 400 домах.

Кто заменит чиновника на посту главы Госжилнадзора, пока неизвестно.

Ильдар Шафиков возглавлял Госкомитет по жилищному и строительному надзору с 2015 года.