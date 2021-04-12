Хабиров пообещал главам муниципалитетов «решить любые проблемы» в условиях паводка

фото: МЧС РБ

Башкирия с прошлой недели находится в активной фазе весеннего половодья. Пик подтопления талыми водами, по словам руководителя Госкомитета республики по ЧС Фарита Гумерова, регион уже прошел. Всего за отчетный период водой подтопило 106 домов и 325 придомовых территорий. Самая напряженная ситуация сложилась в Бижбулякском, Уфимском, Кушнаренковском, Давлекановском, Кармаскалинского районах.

– Из-за степных рек подтоплено 48 домов и 173 придомовые территории. На этой неделе предстоит пройти пик подтопления, вызванных подъемом воды в степных реках, – отметил Гумеров во время оперативного совещания в местном правительстве.

Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя доклад руководителя аварийной службы, обратился к главам муниципалитетов:

– Если вам нужна помощь какая-то для того чтобы оказать быструю поддержку жителям, немедленно звонить Александру Геннадьевичу [Сидякину, руководителю администрации главы Башкирии], – мы готовы финансово решить любые проблемы, которые есть. […]Вы там одни не сидите, у нас все возможности есть. После всего этого мы проанализируем все, что говорят, – сказал Хабиров.

Он добавил, что получает «тревожную информацию» о половодье от начальника управления по социальным коммуникациям Елены Прочаковской. Руководитель региона отметил, что в случаях подтопления улиц в городах вина лежит в том числе и на чиновниках: «Там, где вы заранее отработали все отводящие каналы, где почистили все ливневки, где у вас все работает – там все хорошо. Там, где вы допустили затор искусственный, не посмотрели водоотводящие каналы и ливневки – там проблемы возникают. Все человеческий фактор, несмотря на то, что мы имеем дело со стихией».

Напомним, одно из крупнейших наводнений этой весной произошло в селе Азнаево (Бижбулякский район) – там пришлось срочно эвакуировать жителей. Затопленными из-за выхода реки Уязы оказались 78 дворов.