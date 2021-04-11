В Башкирии пришлось срочно эвакуировать из села Азнаево пострадавших от половодья

Фото: МЧС по Башкирии

В селе Азнаево Бижбулякского района эвакуированы 11 местных жителей, передали в МЧС по Башкирии. В ведомстве уточнили, что принимать экстренные действия пришлось из-за резко вышедшей из берегов реки Уязы, уровень которой в настоящий момент составляет 440 сантиметров. Всего затопленными оказались 78 дворов.

Решение об эвакуации приняли минувшей ночью в 00:07, проинформировали в МЧС. Погибших и пострадавших нет. Из 11 эвакуированных двоих разместили в пункте временного содержания, остальные остановились у родственников.

Спасатели также отметили, что к вечеру ожидается новый подъем уровня воды. В настоящий момент из зоны бедствия спасают мелкий скот.