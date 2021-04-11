Многодетную мать из Башкирии лишили родительских прав из-за ее плохого отношения к семье

В Дюртюлинском районном суде 8 апреля рассмотрели дело в отношении матери троих несовершеннолетних детей – 8, 7 и 3 лет. С иском обратились органы опеки, заявив, что женщина самоустранилась от их воспитания и содержания.

– Здоровьем, физическим, психическим, духовным и нравственным развитием детей не интересуется, злоупотребляет спиртными напитками, материальную помощь не оказывает. Неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей, – отмечается в пресс-релизе суда.

Уточняется также, что дети фактически находятся в социальном приюте с 2019 года. Судья счет все указанные обстоятельства поводом для лишения родительских прав.