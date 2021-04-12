В Башкирии в 2021 году стало больше детских смертей

Башкирский центр статистики опубликовал исследование, согласно которому в январе 2021 года умерло больше детей, чем за аналогичный период 2020.

По предоставленной информации, всего за месяц умерли 50 несовершеннолетних, что на четыре человека больше показателя прошлого года.

В Башстате уточнили, что в возрасте до четырех лет зарегистрировано 38 смертей – 23 мальчика и 15 девочек. В 2020 году за этот период умерли 30 детей – 8 мальчиков и 22 девочки. Смертность среди мальчиков, исходя из предоставленных данных, выросла почти в три раза.

Сообщается также, что в этом году умерли 32 младенца – 20 мальчиков и 12 девочек. В 2020 году было зарегистрировано 30 младенческих смертей – 8 мальчиков и 22 девочки.