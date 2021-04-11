В Уфе мужчина завернул тело своей жертвы в ковер и оставил на балконе

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в убийстве своей знакомой и краже ее имущества (ч.1 ст.119, ч.1 ст. 105, п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, фигурант уголовного дела в день убийства употреблял вместе со своей жертвой в ее квартире алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая привела к тому, что мужчина ударил свою оппонентку около 14 раз ножом. Женщина от полученных ранений скончалась на месте.

Тело убитой мужчина завернул в ковер и вынес на балкон, а после чего скрылся с место преступления. Через несколько дней он вернулся обратно и вынес из квартиры ценные вещи на общую сумму 5 900 рублей. Дата заседания пока что не сообщается.