В Башкирию поступила первая партия из 6 480 доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Фото пресс-службы минздрава Башкирии
Минздрав Башкирии 9 апреля на сайте опубликовал сообщение о том, что в республику прибыла первая партия разработанной в новосибирском научном центре «Вектор» вакцины. Всего поступило, уточнили в ведомстве, 6 480 доз на 3 240 человек.
– В ближайшее время со склада ГУП «Башфармация» препарат отправится в районные и городские больницы. Сейчас Минздрав РБ готовит приказ о распределении вакцины. Данной вакциной сможет привиться любой желающий в рамках акции «Здоровая республика-здоровый регион», которая стартует 19 апреля текущего года, – пояснили в министерстве.
Минздрав также сообщил, что природа препарата и механизм действия у "Спутник V" и «ЭпиВАККорона» разные. В первом случае иммунный ответ возникает благодаря обезвреженным частицам аденовируса, а во втором – искусственно синтезированным пептидам вируса.
В ведомстве сообщили также привели ряд противопоказаний:
- гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим);
- тяжелые формы аллергий;
- поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины;
- ОРВИ, хронические заболевания в стадии обострения;
- первичный иммунодефицит;
- онкология;
- беременность;
- возраст до 18 лет.