В Башкирию поступила первая партия из 6 480 доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Фото пресс-службы минздрава Башкирии

Минздрав Башкирии 9 апреля на сайте опубликовал сообщение о том, что в республику прибыла первая партия разработанной в новосибирском научном центре «Вектор» вакцины. Всего поступило, уточнили в ведомстве, 6 480 доз на 3 240 человек.

– В ближайшее время со склада ГУП «Башфармация» препарат отправится в районные и городские больницы. Сейчас Минздрав РБ готовит приказ о распределении вакцины. Данной вакциной сможет привиться любой желающий в рамках акции «Здоровая республика-здоровый регион», которая стартует 19 апреля текущего года, – пояснили в министерстве.

Минздрав также сообщил, что природа препарата и механизм действия у "Спутник V" и «ЭпиВАККорона» разные. В первом случае иммунный ответ возникает благодаря обезвреженным частицам аденовируса, а во втором – искусственно синтезированным пептидам вируса.

В ведомстве сообщили также привели ряд противопоказаний:

- гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим);

- тяжелые формы аллергий;

- поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины;

- ОРВИ, хронические заболевания в стадии обострения;

- первичный иммунодефицит;

- онкология;

- беременность;

- возраст до 18 лет.