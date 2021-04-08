В правительстве Башкирии объяснили, зачем увеличили предельную численность чиновников

Правительство Башкирии дало разъяснения по поводу расширения штата чиновинков

В правительстве Башкирии дали пояснения по поводу того, зачем в республике была увеличена предельная численность чиновников в городах и районах. Напомним, премьер-министр республики Андрей Назаров подписал постановление, согласно которому в 2021 году максимальное возможное количество муниципальных госслужащих выросло с 4833 до 5 123.

Как пояснили в аппарате регионального правительства, увеличение штата чиновников связано с ликвидацией в городах и районах 61 комитета по управлению собственностью Минземимущества. Их присоединили к центральному аппарату министерства, а штатная численность сотрудников была «сокращена на 122 единицы».

– Территориальные отделы Минземимущества РБ в настоящее время ведут прием обращений и заявлений только на предоставление государственных услуг в отношении земельных участков, расположенных в административных границах муниципальных образований Республики Башкортостан, государственная собственность на которые не разграничена, – отметили.

За остальную часть полномочий по управлению собственностью отвечают муниципальные районы и городские округа – для выполнения этих функций и была увеличена численность служащих. В правительстве отметили, что по три дополнительных сотрудника появились в каждом районе. Всего штат был увеличен на 189 чиновников.