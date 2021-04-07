Башкирия увеличила предельное число чиновников в городах и районах на 290 человек

В администрации Уфы могут работать не более 1,1 тысячи чиновников

Правительство Башкирии увеличило предельное число чиновников в городах и районах. Максимально возможное количество госслужащих установлено в постановлении премьер-министра республики Андрея Назарова «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления».

Согласно документу, в 2021 году в муниципальных администрациях может работать не более 5 123 сотрудников – это на 290 человека больше, чем годом ранее (4833).

Наибольшая численность сотрудников может быть у администраций городов Уфы (1 107 чиновников), Стерлитамака (151), Салавата (115) и Нефтекамска (110). Если смотреть по районам, то здесь в лидерах по количеству кадров лидируют Уфимский (105) и Туймазинский (118). Самый скромный госаппарат у Балтачевского и Буздякского (по 44), Бурзянского (43), Мечетлинского (42), Кигинского (41) и Архангельского (39) районов.