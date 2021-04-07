Компания «Дортрансстрой» благоустроит 20 дворов в Башкирии

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По итогам аукциона, который прошел сегодня, 7 апреля, администрации Бирска, Давлеканово, Уфы и Благовещенского района заключат контракт на благоустройство 20 дворов с компанией ООО «Дортрансстрой», следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок.

Компания согласилась исполнить контракт с дисконтом 3% за 310,43 млн рублей. Средства на благоустройство будут выделены из регионального, муниципального бюджетов, а также из внебюджетных источников. Закупки проводятся в рамках реализации программы «Башкирские дворики» через госкомитет Башкирии по конкурентной политике.

Согласно условиям контракта, до 30 августа 2021 года подрядчик должен установить освещение, опоры, бортовые камни и видеонаблюдение, а также устроить травмобезопасное покрытие на детских игровых площадках и заасфальтировать дворовую территорию.