Элвин Грей озадачил поклонников, выложив странную фотографию из больницы

Фото: www.instagram.com/elvin_grey_music

Популярный артист башкирской и татарской эстрады Элвин Грей выложил в своем инстаграме странную фотографию. На снимке певец находится в больнице в окружении врачей и с перебинтованной ногой, а сам снимок сопровождается подписью «И такое бывает, очень спешил на концерт».

Что же именно произошло, Радик Юльякшин так и не уточнил, оставив своих фанатов в тревожном недоумении. Отметим, что травму певец получил, находясь в Набережных Челнах. Именно в этом городе весной прошлого года артист, находясь на гастролях, сломал себе руку, после чего выступления пришлось отложить. Что же произошло с Элвином Греем в этот раз, и сможет ли он радовать поклонников своими выступлениями – пока неизвестно.