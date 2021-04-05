Сегодня в Башкирии похоронят 33-летнюю женщину и ее шестилетнего сына, погибших в огне

Женщина вынесла трехлетнего сына на улицу и вернулась за вторым, но выбраться уже не удалось, огонь охватил всю площадь.

В селе Языково Благоварского района республики сегодня 5 апреля в последний путь проводят 33-летнюю Ирину В. и ее шестилетнего сына Богдана, которые в минувшую субботу погибли на пожаре в частном доме.

- Проститься с нашими Ириной и Богданом можно будет завтра после обеда по адресу Чапаева 25, - сообщили близкие в соцсетях.

Напомним, страшный пожар произошел 3 апреля днем. В селе загорелся частный дом, внутри которого были мать и двое сыновей. Женщина вынесла трехлетнего сына на улицу и вернулась за вторым, но выбраться уже не удалось, огонь охватил всю площадь. Причина возгорания устанавливается.