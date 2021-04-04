Бывший врач ковид-госпиталя в Уфе Глеб Глебов рассказал, чем займется после увольнения

Врач обещает ответить по телефону на вопросы про коронавирус.

Глеб Глебов, бывший врач уфимского ковид-госпиталя, сегодня рассказал в своем Инстаграме, чем займется в ближайшее время. Напомним, что медика уволили из инфекционного центра – он попал под сокращение.

- Каждый вечер (с 5 по 8 апреля) буду проводить прямые эфиры, где Вы сможете задать все вопросы. В среду (7 апреля) с 10:00 - 18:00 буду отвечать на телефонные звонки 89632367297, - заявил Глебов.

Врач обещает ответить по телефону на вопросы про коронавирус.

Также он предложил сделать живую встречу в Уфе с врачами реабилитологами – они покажут упражнения на восстановление и дадут полезные советы.

Глебов махом получил поддержку своей аудитории – люди писали, что обязательно придут и уже с нетерпением ждут встречи.

Напомним, что Глебов стал популярен летом 2020 года, когда в своем Инстаграме рассказывал людям про ковид, его лечение и отвечал на интересующие вопросы. Его страницу читают более 50 тысяч человек.