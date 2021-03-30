Уфимского врача блогера Глеба Глебова уволили из ковид-госпиталя

Глебов стал популярным благодаря Инстаграму – на своей странице он публиковал советы по лечению коронавируса, рассказывал, как на самом деле обстоит ситуация с ковидом в госпитале и давал советы по реабилитации.

Сегодня вечером 30 марта стало известно, что Глеба Глебова, известного уфимского врача ковид-госпиталя, уволили по сокращению. Сам Глебов рассказал «КП-Уфа», что узнал о том, что больше не работает в больнице от третьих лиц.

- С 1 числа меня не поставили в график в отделении. Заходил к главному врачу, тот сказал, мол, вот у нас ковид заканчивается, зарплаты платить нечем, и решили сократить в первую очередь меня, - рассказал врач.

- Видимо, он решил, что пандемию мы победили, и все на этом. Сейчас буду думать, где работать дальше. Просто чисто по-человечески можно было предупредить меня заранее, - сказал доктор. – Работа в сети продолжаться будет совместно с врачами. Сдаваться не собираюсь.

Напомним, что Глебов стал популярным благодаря Инстаграму – на своей странице он публиковал советы по лечению коронавируса, рассказывал, как на самом деле обстоит ситуация с ковидом в госпитале и давал советы по реабилитации.