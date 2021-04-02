Из Уфы в Кумертау вместо семи часов можно будет добраться за три с половиной

Фото со страницы главы Башкирии

Сегодня, 31 марта, в Башкирии открыли новое железнодорожное направление – Уфа-Кумертау. Об этом написал руководитель региона Радий Хабиров. По его словам, дорога между городами вместо семи часов с пересадкой в Стерлитамаке будет занимать 3,5.

– Это большое подспорье для крупных промышленных центров юга Башкортостана. Удобный и безопасный «Орлан» может разгоняться до 120 километров в час, – отметил он.

Хабиров также сообщил, что в планах у властей запуск экспресса на запад республики. По направлению Уфа-Приютово, заявил он будут курсировать поезда «Ласточка», появится также и экспресс Уфа-Белорецк.