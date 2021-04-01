Поход в кино в Башкирии подешевел на 5,3%

Инфографика: Нацбанк Башкирии

После простоя в острый период пандемии и постепенного снятия ограничений по количеству зрителей кинотеатры снижают цены, чтобы победить в борьбе с онлайн-конкурентами. Так, билеты в кино теперь обходятся на 5,3% дешевле, нежели год назад.

Что касается попкорна, другой еды и напитков, предлагаемых в кинотеатрах, отдельно в статистике цен они не фиксируются. При этом газированные напитки и соки за год подешевели на 0,3%-2,9%, а шоколад - на 5,3%.

«Изменение цен на билеты, напитки и сладости позволяет подсчитать индекс «похода в кино» семьи из 4 человек. Если, например, отец возьмет газированный напиток, мать – плитку шоколада, а двое детей - по натуральному соку, то совместный визит в кинотеатр сегодня обойдется им на 4% дешевле, чем год назад», – комментирует эксперт Отделения-Национального банка по Республике Башкортостан Банка России Алмаз Габдуллин.