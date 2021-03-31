Жители Башкирии обнаружили труп мужчины в Белой реке

Пресс-служба регионального МЧС сообщила, что сегодня, 31 марта, в Дюртюлинском районе был обнаружен труп неизвестного. О произошедшем в ведомство передали очевидцы.

– Сегодня на реке Белая в городе Дюртюли очевидец обнаружил в воде тело мужчины. Прибывшие спасатели ГК ЧС извлекли погибшего из воды и передали сотрудникам полиции, – передали спасатели.

В настоящий момент личность погибшего пока что не установлена. Неизвестна также и причина смерти. На месте происшествия для выяснения обстоятельств работают сотрудники правоохранительных органов.