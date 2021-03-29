Средняя зарплата по итогам января в Башкирии составила 37,5 тысячи рублей

Средняя зарплата в Башкирии сложилась в размере 38,7 тысячи рублей

В Башкирии по итогам января 2021 года средняя заработная плата сложилась в размере 37,5 тысячи рублей. Это на 5,4% больше, чем за тот же месяц 2020 года (35,7 тысяч рублей), но на четверть меньше, чем в декабре (50,6 тысячи рублей). С учетом инфляции годовой рост средней зарплаты остается незначительным – 0,2%.

Аналитики также представили информацию по средним зарплатам за январь, исходя из сфер занятости:

– операции с недвижимым имуществом – 24, 8 тысячи рублей;

– сельское хозяйство – 25,3 тысячи рублей;

– образование – 30,4 тысячи рублей;

– строительство – 30,9 тысячи рублей;

– оптовая и розничная торговля – 31,1 тысячи рублей;

– здравоохранение – 40 тысяч рублей;

– транспортировка – 40,7 тысячи рублей;

– культура и спорт, досуг – 41,5 тысячи рублей;

– обрабатывающие производства – 42,5 тысячи рублей;

– финансовая и страховая деятельность – 44 тысячи рублей;

– добыча полезных ископаемых – 61,9 тысячи рублей.

По данным Башстата, среднесписочная численность работников организаций на январь 2021 года составила 1,046 млн человек.