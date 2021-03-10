Средняя зарплата в Башкирии достигла 50 тысяч рублей: что не так с этой цифрой

По официальной статистике средняя зарплата в декабре 2020 года в Башкирии достигла 50,3 тысячи рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На днях Башстат опубликовал данные по средней зарплате в Башкирии за декабрь прошлого года, которые, мягко говоря, многих удивили. Оказалось, что среднемесячная начисленная зарплата в республике в конце 2020 года составила 50,6 тысяч рублей. В свою очередь, в ноябре того же года эта цифра составила 38,3 тысячи рублей. Тогда пользователи социальных сетей искренне удивились этим цифрам и стали наперебой спрашивать: «где столько платят?». «Комсомолка» решила разобраться, Как вообще рассчитывается средняя заработная плата и сколько на самом деле получают жители Башкирии на руки.

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

Начнем с простого: почему в декабре 2020 года в Башкирии она достигла аж 50 тысяч рублей. В Башстате пояснили, что значительный рост по сравнению с ноябрем произошел «в связи с выплатой премии по итогам работы за год, единовременных выплат и вознаграждений». Проще говоря, потому, что на некоторых предприятиях выплатили 13-ю зарплату или годовую премию.

Если брать по месяцам 2020 года, то средняя зарплата жителей Башкирии по данным официальной статистики выросла с 35,7 тысяч рублей в январе до 40,2 тысячи рублей в июне. А затем, по итогам августа, вновь снизилась до 38 тысяч рублей в месяц. В чем же подвох? Почему на бумаге цифры одни, а по ощущениям и звону в кармане – другие?

Ответ на этот вопрос кроется в методике расчета. То, что мы привыкли сокращенно называть «средняя зарплата в регионе» на самом деле – «среднемесячная начисленная заработная плата». Если упростить, то рассчитывается она таким методом: берут весь зарплатный фонд какой-нибудь организации и делят его поровну между всеми сотрудниками. Такая вот «средняя температура по больнице».

Отдельно стоит отметить, что при использовании этого метода подсчета есть свои нюансы. Например, Башстат при подведении итогов видит только данные, которые работодатели предоставляют в виде отчетов в налоговую службу и всевозможные фонды, например социального страхования или пенсионный. Таким образом, специалисты по статистике получают данные только по «белой» зарплате. А ведь ни для кого не секрет, что в республике довольно много работников, получающих «черную» зарплату или «серую» (это когда часть денег платят официально, а часть – наличными в конверте).

На начало февраля 2021 года в Башкирии безработными числятся более 116 тысяч человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ДРУГОЙ ВАРИАНТ

В статистике существует и другой способ подсчета средней зарплаты. Для этого специалисты определяют индекс номинальной зарплаты и делят его на индекс потребительских цен за определенное время, например за год. Так получается «реальная начисленная заработная плата», которая показывает покупательную способность зарплаты в регионе. Примечательно, что органы государственной статистики не публикует конкретную цифру, которая получается в итоге.

Последние данные, которые опубликовал Башстат по «реальной начисленной» зарплате касаются только ее изменению по месяцам. То есть специалисты показали, как она росла или напротив, падала по месяцам в 2019 и 2020 годах.

Так, например, в январе 2020 года «реальная» зарплата жителей Башкирии по сравнению с январем 2019-го выросла на 5,1%. В феврале прошлого года по сравнению с февралем позапрошлого рост составил уже ровно 7%. В марте же этот показатель вырос всего на 1,6%.

Согласно официальным данным, по итогам первых трех месяцев 2020 года «реальная зарплата» в республике выросла на 4,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Падение, как не трудно догадаться, началось с апреля прошлого года. Всего с апреля по июнь включительно этот показатель снизился на 1,5%. Это не значит, что доходы жителей Башкирии сократились именно на эту цифру – на самом деле упал индекс соотношения зарплаты к ценам. А вообще, за девять месяцев 2020 года «реальная» зарплата выросла на 1,1%.

Более половины вакансий в Центре занятости Башкирии - на зарплату не менее 25 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

РЫНОК ТРУДА

Недавно власти Башкирии признали, что на начало февраля 2021 года в республике без работы сидели 6% от всего трудоспособного населения. По данным Росстата, в регионе «численность рабочей силы» составляет 1,93 млн человек, а заняты на данный момент только 1,8 млн человек. Безработными официально признаны 116,4 тысячи человек.

Максимальный размер пособий по безработице в Башкирии на 2021 год составляет 13,9 тысяч рублей. При этом получить его могут только те, у кого до потери работы зарплата была значительно выше этой суммы.

Мы решили покопаться в республиканском банке вакансий, который ведет служба занятости населения, чтобы выяснить, какую работу и за какие деньги предлагают жителям Башкирии сегодня. Это поможет ответить нам сразу на несколько вопросов. Во-первых, так мы сможем наглядно увидеть, какие действительно зарплаты предлагают работодатели. И как они отличаются от официальной, «средней» по региону. Во-вторых, попробуем ответить на вопрос, почему же уровень безработицы продолжает расти, несмотря на то, что количество вакансий также растет.

НАЙТИ СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ

И так, открываем банк вакансий Центра занятости и начинаем поиски. В параметрах поиска вводим дату размещения вакансии – нас интересуют абсолютно все, размещенные с 1 февраля 2021 года. В настройках указываем «по заработной плате по возрастанию» и находим 34831 вакантных мест. Проще говоря, если завтра внезапно все безработные в Башкирии решат непременно устроиться на работу, то сделать это сможет каждый третий. А уровень безработицы сократиться сразу более чем на 33%.

«Среднюю» по региону зарплату предлагают лишь каждому четвертому безработному Фото: Олег РУКАВИЦЫН

А что со «средними» зарплатами, которые предлагают жителям республики? И как они отличаются от тех цифр, которые значатся в официальной статистике? Как оказалось, из более чем 34 тысяч вакансий, размещенных с 1 февраля 2021 года, более 17 тысяч – до 25 тысяч рублей. Проще говоря, половина работодателей республики (условно) не готовы платить своим сотрудникам зарплату более 25 тысяч рублей.

Ну, и наконец, проверим, сколько есть вакансий не менее «средней» зарплаты по Башкирии. Для ориентира возьмем ноябрь 2020 года, так как в декабре она подскочила из-за «новогодних» премий. Сколько же работодателей готовы платить своим сотрудникам не менее 38 тысяч рублей. В банке вакансий таковых чуть больше 8,5 тысяч из более 34 тысяч. Если упростить, то «среднюю» зарплату предлагают только каждому четвертому безработному. А это значит, что не такая уж она и средняя.