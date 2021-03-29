«Потом жалуются, что собаки кусают»: в Башкирии засняли «недетские» игры ребят с собакой

В Башкирии дети издевались над дворовой собакой Фото: vk.com

В Белорецке группа детей издевалась над дворовой собакой – все это засняли на камеру.

Судя по комментарию автора видео, неприятная ситуация произошла рядом с улицей Павла Точисского. Ребята столпились у собаки, которая что-то искала в растаявшей от снега почве. Сперва животное просто трогали и пытались запрыгнуть на него верхом. Затем начались «недетские» игры – несовершеннолетние пристраивались к псу сзади и имитировали половой акт. Судя по всему, участвовали в издевательствах мальчики и девочки. Где в этот момент находились их родители, и кто научил дошкольников таким действиям – неизвестно.

- Потом жалуются, что собаки кусают детей и бросаются на них, родителей нужно наказывать, а не собак отстреливать! – возмущается автор ролика.

С ним оказались солидарны и другие пользователи соцсетей.

- Что творится. Ужас. Особенно девочка в красном, грамотная не по годам!

К счастью, в этом случае пес не стал реагировать на мерзкое поведение детворы и побежал дальше по своим собачьим делам. Редакция «КП-Уфа» просит родителей предупредить детей о том, что им не стоит подходить к бродячим собакам, особенно весной. Любое животное может повести себя неадекватно с незнакомым человеком и напасть на него.

Ну и, конечно, нельзя вести себя таким отвратительным образом, даже если собака разрешила себя погладить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как справиться с агрессивной собакой: советы экспертов

Рассказываем, что делать, если вы столкнулись со злой собакой [подробности]