«В тяжелом состоянии»: школьник из Башкирии попал в больницу после нападения собаки
В Башкирии бродячая собака искусала ребенка – школьник оказался в больнице.
Информацией о случившемся поделился глава Куюргазинского района республики Юлай Ильясов. В социальных сетях мужчина объяснил, что в этом из населенных пунктов на школьника напала бродячая собака. К сожалению, не обошлось без серьезных травм.
- Ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии. Укусы по всей поверхности тела и проникающая рана брюшной полости. Операция проведена успешно – сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, - написал Ильясов.
По словам местных жителей, на ребенка напала уличная собака. В деревне она находится вот уже несколько месяцев.
Напомним, что ранее в Уфе бойцовская собака насмерть загрызла женщину.
ИСТОЧНИК KP.RU