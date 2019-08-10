«В тяжелом состоянии»: школьник из Башкирии попал в больницу после нападения собаки

СЕГОДНЯ 21:37 2019-08-10T21:37:19+03:00

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В Башкирии бродячая собака искусала ребенка – школьник оказался в больнице.

Информацией о случившемся поделился глава Куюргазинского района республики Юлай Ильясов. В социальных сетях мужчина объяснил, что в этом из населенных пунктов на школьника напала бродячая собака. К сожалению, не обошлось без серьезных травм.

- Ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии. Укусы по всей поверхности тела и проникающая рана брюшной полости. Операция проведена успешно – сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, - написал Ильясов.

По словам местных жителей, на ребенка напала уличная собака. В деревне она находится вот уже несколько месяцев.

Напомним, что ранее в Уфе бойцовская собака насмерть загрызла женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU