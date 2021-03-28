Жители Уфы опасаются за здоровье из-за подозрительной вышки

Фото: Вести-Башкортостана

Жители микрорайона в Уфе протестуют против подозрительной вышки, установленной в 25 метрах от жилого дома на улице Ферина,26. Взволнованные люди боятся выходить из своих квартир, передают «Вести-Башкортостан», считая, что на них испытывают 5G-технологии.

– Это вышка 5G, и она нам не нужна, – заявляют встревоженные местные.

Сотовая станция, сообщают журналисты, появилась в начале осени. С того же момента уфимцы добиваются сноса строения, поясняя, что мобильная связь работает здесь прекрасно, и никакие установки им не нужны. Тем более, что 5G, уверенны они, отрицательно влияют на здоровье.

В уфимской администрации пояснили, что новая установка – не 5G вышка, а станция сотовой связи старого стандарта. Однако ее собственника установить так и не удалось. В Роспотребнадзоре сообщили, что не выдавали разрешение на размещение. В ведомстве сообщили, что после того, как найдут владельца вышки, то будет произведена оценка излучаемого вреда. Уфимцы же пока намерены добиться сноса строения, и уже собрали 97 подписей.