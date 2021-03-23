В Уфе водительница иномарки сбила девятилетнего мальчика

Фото: ГИБДД по г. Уфа

Вчера вечером в Уфе автомобиль «Хендай Солярис» наехал на девятилетнего ребенка. Как рассказали в уфимском ГИБДД, все произошло около 18.30 напротив дома №28\1 по улице Транспортная. За рулем иномарки находилась 25-летняя девушка, которая не сбавила скорость, проезжая по двору, из-за чего не успела затормозить и сбила мальчика.

Малыш получил травму ноги и был доставлен в больницу. Медики наложили ему гипс и отпустили домой. По факту наезда в дорожной полиции начато разбирательство.

А вот 38-летнему жителю Зилаирского района, который решил перебежать трассу рядом с кафе "Отдых", повезло гораздо меньше. Его на полном ходу сбил автомобиль "Лада Ларгус", от чего несчастный отлетел и сильно ударился головой об асфальт. В тяжелом состоянии мужчину отвезли в реанимацию, где сейчас врачи борются за его жизнь.