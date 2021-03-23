В Уфе водитель на «Ларгусе» сбил мужчину рядом с остановкой

фото: ГИБДД по Уфе

В Уфе пешехода сбили рядом с остановкой общественного транспорта.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент произошел около 20:45 22 марта на трассе Уфа-Оренбург. Водитель за рулем «Лады Ларгус» совершил наезд на 38-летнего жителя Зилаирского района, который перебегал проезжую часть в неположенном месте. Это случилось вблизи остановки общественного транспорта «Кафе Отдых».

фото: ГИБДД по Уфе

Пешехода с тяжелыми травмами доставили в ближайшую больницу. Судя по оперативным кадрам с места происшествия, он получил травму головы. Инспекторы начали разбирательство по факту ДТП.