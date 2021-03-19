Пропавший после угроз уфимец найден в неожиданном месте

Дмитрий уехал в Москву, на связь вышел сам, когда увидел, что его ищут.

Прекращены поиски 27-летнего уфимца, который оставил записку и ушел из дома 17 марта. Как сообщил «КП-Уфа» его брат Денис, Дмитрий уехал в Москву, на связь вышел сам, когда увидел, что его ищут.

- Сейчас он уже вернулся в Уфу, в полиции находится, пишет объяснительную, - поделился мужчина.

Напомним, что Дмитрий Васильев ушел из дома в Черниковке в районе остановки «Лопатино» и написал родным письмо с извинениями за свой поступок. Обеспокоенные родственники сразу начали поиски. К счастью, они завершились благополучно.