27-летний уфимец оставил таинственную записку и пропал после угроз

Молодой человек ушел из дома 17 марта

В столице Башкирии разыскивают без вести пропавшего 27-летнего Дмитрия Васильева, который ушел из дома вчера 17 марта в Черниковке в районе остановки «Лопатино», оставив записку брату и маме.

Как сообщил «КП-Уфа» брат Денис, Дмитрий написал в записке, что ушел далеко и извинился из-за своего поступка.

- В записке он попросил не отвечать на звонки, если нам будут звонить по поводу его долгов, - говорит Денис.

Однако мужчина сам недоумевает – в декабре Дмитрий сообщил родным, что закрыл все долги, а сейчас снова столкнулся с коллекторами.

- С собой он взял с собой паспорт и телефон, который отключил. Карточка дома его осталась, - сообщил брат.

Был одет в темно-синие джинсы, черную кофту с капюшоном, черную обувь.

Если вам известно о местонахождении Дмитрия, позвоните в полицию или брату по телефону 8 (987) 585-62-10.