Житель села в Башкирии накануне 8 марта убил мужчину и пытался зарезать его друга

Следком Башкирии сообщил, что в Уфимском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105) и покушения на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Преступление, по данным ведомства, произошло 7 марта в Чесноковке.

По информации ведомства, убитым оказался 35-летний мужчина, его 44-летний товарищ после случившегося был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Обнаружить подозреваемого удалось благодаря оставленным на месте преступления ножнам. Бывший владелец сообщил, что продал 33-летнему мужчине из села. Вскоре фигуранта уголовного дела задержали.

– Под тяжестью собранных доказательств, мужчина сознался в содеянном, задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом, по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, – прокомментировали в ведомстве.