ФСБ задержала уфимца, осужденного за экстремистские высказывания в сети

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Сотрудники ФСБ Башкирии в ходе спецоперации задержали 60-летнего уфимца Равиля Тухватулина. Мужчина уклонялся от отбывания наказания за экстремистские высказывания в сети.

Ранее «КП-Уфа» писала, что еще в мае 2020 года по решению Верховного суда Башкирии Тухватулина приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии поселения. Осужденный, будучи руководителем незарегистрированной организации «Община коренных народов Руси Уфимской губернии», распространял в сети видео с призывами к насильственному свержению власти. В ходе обысков у него в квартире были изъяты копии паспортов гражданина СССР и Союза Коренных Народов Руси.

Как оказалось, мужчину так и не заключили под стражу. После того как стало ясно, что Тухватуллин пытается уклониться от наказания, его объявили в федеральный розыск. В конечном счете силовикам удалось вычислить местонахождение преступника. Его нашли и задержали в одном из жилых домов по улице Шмидта в Уфе.