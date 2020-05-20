«Гражданина СССР» из Уфы посадили на 1,5 года за призыв к свержению власти, беспорядкам и революции

20 Май 2020 2020-05-20T19:03:36+03:00

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Верховный суд оставил в силе приговор 59-летнему «гражданину СССР» из Уфы Равилю Тухватуллину. Мужчину отправили на год и шесть месяцев в колонию-поселение за призывы к свержению власти и революции. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

«Обвиняемый является руководителем незарегистрированной общественной организации «Община коренных народов Руси Уфимской губернии», признает себя гражданином СССР, депутатом несуществующего в настоящее время Верховного Совета СССР», – рассказали в правоохранительном ведомстве.

С февраля по октябрь 2018 года Тухватуллин на своей странице «ВКонтакте» публиковал видео, в которых призывал к насильственному свержению власти в России, массовым беспорядкам и революции. В ходе обысков у него в квартире были изъяты копии паспортов гражданина СССР и Союза Коренных Народов Руси, образцы печатей и штампов, многочисленные бланки и листовки.

Октябрьский районный суд осудил мужчину за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» на год и шесть месяцев. Осужденный с адвокатом подали апелляцию. При рассмотрении дела Верховный суд занял позицию прокуратуры о необоснованности жалоб. Приговор был оставлен в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU