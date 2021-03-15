«Справедливую Россию» в башкирском парламенте возглавил Владимир Нагорный

фото: инстаграм // Владимир Нагорный

Депутат башкирского парламента Владимир Нагорный возглавил фракцию «Справедливая Россия» в Госсобрании-Курултае республики. Об этом 15 марта сообщил «Башинформ».

В агентстве добавили, что «СР» объединилась с партиями «Патриоты России» и «За правду». В новую фракцию вступили три депутата – помимо Нагорного, это Рамазан Рамазанов и Эльдар Насретдинов. От «СР» в региональное заксобрание также были избраны депутаты Юрий Игнатьев, Алексей Нилов, Рустэм Давлетов.

Напомним, ранее Нагорный представлял партию «Патриоты России». В начале февраля одна из инициатив этого депутата вызвала в республике резонанс. Народный избранник хотел предложить Госсобранию законопроект, согласно которому студентов отчисляли бы из колледжей и вузов за участие в митингах. После критики главы Башкирии Радия Хабирова Нагорный решил не вносить инициативу в местный парламент.