Депутат из Башкирии передумал вносить законопроект об отчислении студентов за участие в незаконных акциях

фото: инстаграм Нагорного

Депутат башкирского парламента Владимир Нагорный передумал вносить законопроект, который предусматривает отчисление студентов за участие в несанкционированных митингах. Об этом народный избранник сообщил на своей странице в инстаграме. По его словам, с момента анонса инициативы он выслушал много разных мнений о нем – в основном отрицательных.

– Глава республики [Радий] Хабиров также высказался против такой инициативы. Что ж, нет смысла вносить законопроект на рассмотрение депутатов Госсобрания, поскольку законы вступают в действие после подписания их главой республики, а его мнение известно, – подытожил депутат.

Напомним, Нагорный хотел предложить региональному парламенту принять закон, по которому студентов можно было бы отчислять из колледжей и вузов за привлечение к административной ответственности за участие в незаконных акциях. Глава Башкирии, комментируя инициативу, не скупился на эпитеты. Он назвал ее вредной, бессмысленной, примитивной и пещерной.