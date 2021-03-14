«Для нас это как страшный сон»: глава Башкирии прокомментировал объединение УГАТУ и БашГУ

Глава Башкирии Радий Хабиров во время встречи с ректором БашГУ Николаем Морозкиным прокомментировал создание единого университета на базе УГАТУ и БашГУ, отметив, что это входит в часть стратегию развития образования и, назвав инициативу, тектоническим сдвигом.

– Еще в 2019 году я обратился к президенту России Владимиру Владимировичу Путину за помощью в создании у нас федерального университета. Президент одобрил идею формирования большого университета со значительной государственной поддержкой. И мы всерьез настроены на то, чтобы создать в республике более конкурентоспособное высшее учебное заведение, – заявил он.

По словам Хабирова, новый вуз поможет претендовать на участие в программе «Приоритет-2030», отметив, что, если республика не войдет в нее, то в будущем столкнется с сокращением контрольных цифр приема и бюджетных мест в вузах. «Будем падать с каждым годом все глубже. Для нас это как страшный сон», – подчеркнул он.

Руководитель региона назвал первый этап реформы самым тяжелом, так как инициативы вызвала «определённые вопросы в академической среде».

– Ваша задача – донести до людей, что мы работаем на их благо. Я говорю о статусе, перспективах роста заработной платы и т.д. Людям надо чётко объяснить: ухудшения в положении профессорско-преподавательского состава не будет. Каждый будет заниматься любимым делом. Реформы всегда неудобны, но мы понимаем, что все перемены будут в лучшую сторону, – обратился он к Николаю Морозкину.