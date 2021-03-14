Синоптики рассказали, когда в Башкирии ожидается приход весны

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Метеорологи рассказали, что в Башкирии приход весны задерживается на несколько дней. В «Башгидрометцентре» отметили, что причиной морозов стал циклон, который отложил приход тепла, даже несмотря на Масленицу.

Потепление в регионе ожидается со следующей недели, однако в некоторых районах все также по ночам сохранятся заморозки.

Синоптики отмечают, что, к примеру, в понедельник, 14 марта, средняя температура воздуха днем составит -4... -9 градусов, местами до -14 градусов. Ночью -16,-21°, местами -25,-30°.